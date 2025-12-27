Fitore për Juventusin, Zhegrova shkëlqen në fushë
Sport
Juventusi arriti një fitore të rëndësishme 0:2 në transfertë ndaj Pisas, në ndeshjen e javës së 17-të në Serie A.
Dy golat u shënuan pas futjes në fushë të futbollistit kosovar Edon Zhegrova, i cili dha ndikimin e tij të menjëhershëm në lojë, transmeton lajmi.net.
Golat u realizuan nga Calabresi (autogol) dhe Kenan Yildiz, duke siguruar tre pikët për skuadrën e “Zonjës së Vjetër”.
Me këtë fitore, Juventusi arrin në kuotën e 32 pikëve dhe ngjitet në pozitën e tretë në tabelën e klasifikimit.
Zhegrova, me paraqitjen e tij energjike, tregoi përsëri rëndësinë që ka për skuadrën, duke kontribuar në rikthimin e Juventusit në rrugën e fitoreve./lajmi.net/