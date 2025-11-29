Fitore me përmbysje – Barcelona triumfon ndaj Alavesit

Barcelona ka marrë një fitore të rëndësishme ndaj Alavesit, duke triumfuar me rezultatin 3-1 në ndeshjen e javës së 14-të të La Ligës.

Pavarësisht se u befasuan që në minutën e parë, kur Pablo Ibáñez shënoi për Alavesin, katalunasit reaguan shpejt. Vetëm shtatë minuta më vonë, Lamine Yamal barazoi rezultatin në 1-1, transmeton lajmi.net.

Barcelona e përmbysi ndeshjen në minutën e 26-të përmes Dani Olmos, i cili vulosi edhe rezultatin final 3-1 në minutat shtesë të pjesës së dytë.

Me këtë fitore, Barcelona ngjitet në vendin e parë me 34 pikë, dy më shumë se Real Madridi, i cili ka edhe një ndeshje më pak të luajtur./lajmi.net/

