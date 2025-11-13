FITORE HISTORIKE – Shqipëria siguron vendin e dytë në grup, kualifikohet në “play off” – ia bën “BYE BYE” Serbisë

Shqipëria ka shënuar fitore historike kundër Andorrës sonte. “Shqiponjat” fituan me rezultat 0:1 kundër Andorrës, ku golin e vetëm në këtë ndeshje e shënoi Kristjan Asllani në minutën e 67-të, pas asistimit të Myrto Uzunit, transmeton lajmi.net. Me këtë fitore, Shqipëria shkon në kuotën e 14 pikëve dhe e siguron matematikisht vendin e dytë në…

13/11/2025 22:41

Shqipëria ka shënuar fitore historike kundër Andorrës sonte.

“Shqiponjat” fituan me rezultat 0:1 kundër Andorrës, ku golin e vetëm në këtë ndeshje e shënoi Kristjan Asllani në minutën e 67-të, pas asistimit të Myrto Uzunit, transmeton lajmi.net.

Me këtë fitore, Shqipëria shkon në kuotën e 14 pikëve dhe e siguron matematikisht vendin e dytë në grupin K të Kualifikimeve për Botëror.

Shqipëria tash përmes “play off-it” do të kërkoj kualifikimin në Botërorin e vitit të ardhshëm.

Në vendin e parë në këtë grup është Anglia që ka 21 pikë. “Tre Luanët” sonte mposhtën lehtë Serbinë që mbetet në vendin e tretë me vetëm 10 pikë.

Shqipëria dhe Anglia do të luajnë edhe një ndeshje të mbetur në fazën e grupeve, por që nuk do të ndikoj asgjë në rënditjen tabelare.

Kombëtarja “Kuq e Zi” në javët e ardhshme do të mësoj kundërshtarin për “play off”./lajmi.net/

