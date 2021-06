Fitoi 48.5 milionë dollarë në arka globale, “Cruella” do të vazhdojë pjesën e dytë

Disney thuhet se tashmë po planifikon një vazhdim të Cruella, pasi fitoi një shumë mahnitëse prej 48.5 milionë dollarë në arka globale, shkruan Daily Mail, transmeton lajmi.net.

Ështëe mësuar që drejtuesit po planifikojnë një vazhdim të aktit kriminal të viteve 1970, e cila luhet nga Emma Stone, në rolin e Emma Thompson si Baroneshën von Hellman.

Hollywood Reporter pretendoi të premten se vazhdimi është ‘në zhvillim të hershëm’ dhe do të rikthejë regjisorin Craig Gillespie dhe skenaristin Tony McNamara të kthehen.

“Ne jemi shumë të kënaqur me suksesin e arka të Cruella, së bashku me performancën e saj të fortë Disney + Premier Access deri më sot” tha një zëdhënës i Disney.

“Filmi është pritur jashtëzakonisht mirë nga audiencat në të gjithë botën, me një rezultat prej 97 për qind të audiencës në Rotten Tomatoes, duke e renditur atë ndër më të popullarizuarit”, shtoi ai.

Ndërsa një vazhdim nuk u konfirmua plotësisht, zëdhënësi vazhdoi duke thënë se ata ‘presin për një afat të gjatë pasi audiencat vazhdojnë të shijojnë këtë film fantastik’.

Cruella përqendrohet në mënyrën se si Estella u bë horri i pamëshirshëm Cruella dhe së bashku me Stone dhe Thompson, gjithashtu luajnë Mark Strong, Paul Walter Hauser, Joel Fry dhe Kirby Howell-Baptiste.

Stone, 32 vjeçe, pranoi në shfaqjen televizive në Mbretërinë e Bashkuar Lorraine muajin e kaluar se ndjeu një ‘presion të madh’ duke marrë rolin e Disney Cruella, pas performancës ikonike të Glenn Close në 101 Dalmatët.

Kur u pyet nga intervistuesi Mark Heyes nëse ndihej e intimuar duke marrë rolin për Glenn, 74 vjeçe, ajo u përgjigj: ‘Në fillim ndjeva një presion të madh, por pastaj u kujtova kur luaja Sally në Cabaret më 2014, dhe kjo ishte një nga momentet më të frikshme sepse lista e aktoreve që kanë luajtur atë rol është e çmendur.

“Kam kuptuar se mënyra e vetme që mund ta bëj këtë është ta harroj plotësisht atë dhe të mendoj vetëm për Cruella. Nuk mund të shikoj shfaqje nga Glenn Close. Unë duhet të krijoj një karakter krejtësisht të ri dhe padyshim që ai nuk do të prekë as atë që bëri, dua të them natyrisht që ajo është Glenn Close”, shtoi ajo. /Lajmi.net/