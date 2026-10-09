Fito me Ujë Rugove: Shpërblime që të çojnë larg!

Korporata Rugove ka nisur lojën e madhe shpërblyese, e cila do të zgjasë deri më 20 dhjetor, duke u dhënë konsumatorëve mundësinë të fitojnë udhëtime të paharrueshme dhe shpërblime tërheqëse. Tërheqja e fituesve do të bëhet më 20 dhjetor në RTV Dukagjini. Pjesëmarrja në lojë është e thjeshtë. Konsumatorët duhet të mbledhin gjithsej 12 kapakë…

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09/10/2026 19:26

Korporata Rugove ka nisur lojën e madhe shpërblyese, e cila do të zgjasë deri më 20 dhjetor, duke u dhënë konsumatorëve mundësinë të fitojnë udhëtime të paharrueshme dhe shpërblime tërheqëse. Tërheqja e fituesve do të bëhet më 20 dhjetor në RTV Dukagjini.

Pjesëmarrja në lojë është e thjeshtë. Konsumatorët duhet të mbledhin gjithsej 12 kapakë të Ujit Rugove, nga dy kapakë për secilën prej gjashtë ngjyrave.

Kapakët duhet të vendosen në një zarf të bardhë, ku pjesëmarrësit shënojnë emrin, mbiemrin, adresën dhe numrin e telefonit, dhe më pas e dërgojnë zarfin në adresën postare: Korporata Rugove, Shkabaj, Obiliq 15000.

Lista e shpërblimeve përfshin një udhëtim në Disneyland për një familje prej katër anëtarësh (dy prindër dhe dy fëmijë), pesë telefona iPhone 18 Pro, si dhe udhëtime për pesë çifte në secilin prej qyteteve evropiane: Romë, Paris, Barcelonë dhe Vjenë.

Loja do të jetë e hapur deri më 20 dhjetor, kur edhe do të bëhet tërheqja e fituesve në RTV Dukagjini. Deri atëherë, konsumatorët kanë mundësinë të bëhen pjesë e lojës duke mbledhur kapakët dhe duke i dërguar sipas udhëzimeve të pjesëmarrjes.

Me këtë iniciativë, Korporata Rugove synon t’u sjellë konsumatorëve mundësi për të fituar udhëtime të veçanta dhe përvoja të paharrueshme.

Mblidhni 12 kapakët dhe bëhuni pjesë e lojës së madhe shpërblyese. Fito me Rugove!

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