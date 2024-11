Figuron si zv/ministër i Brendshëm, por Blerim Gashani luan rolin e “avokatit” të Faton Pecit- Ia punësoi motrën, tani ndalon edhe komentet për të

Edhe pse figuron se është zëvendësministër i Punëve të Brendshme, Blerim Gashani më shumë duket se është “avokat” apo adhurues i ministrit të Bujqësisë, Faton Peci.

Thuajse që nga marrja e detyrës ai nuk ka bërë gjë tjetër përpos statuseve në Facebook, e që i referohen ministrit Peci.

Duke shkuar edhe më larg, i njëjti ka mbyllur edhe mundësinë e komentimit në postimet e tij, ndoshta duke e ditur “skandalet” që po bëhen në kuadër të punësimeve, granteve e gjithçka tjetër në kuadër të ministrisë së Bujqësisë.

Madje një skandal e kishte bërë publik vetë Gashani në një emision televiziv, ku pranoi se motra e tij ishte punësuar në ministrinë e Pecit.

Faton Peci dhe Blerim Gashani që në skenën politike të Kosovës ishin krejtësisht të parëndësishëm, dolën në pah nga Vjosa Osmani dhe Donika Gëravlla, në fillet e Listës Guxo.

Dyshja u bën sikur u sikletuan në momentin kur në emision analisti Burim Ramadani ua bëri të ditur me fakte punësimin e motrës së Blerim Gashanit tek ministria e Pecit.

E Peci sillej sikur në siklet, derisa Gashani tha se motra e tij s’po shkon fsheht në punë.

Gashani përkundër faktit se do të duhej të angazhohej më tepër në kuadër të MPB-së e të kryente punë për çfarë edhe paguhet nga taksat e qytetarëve të Kosovës, a i merret me postime në Facebook e me deklarata shpesh herë krejtësisht pa sens.

Një të tillë e bëri edhe mbrëmë vonë.

“Kur ndaj tij fillojnë e rifillojnë fushatat e orkestruara të sulmeve e stigmatizimeve nga koalicioni PLAS dhe mercenarët mediatikë, ne sigurohemi edhe një herë se Fatoni ka kryer e po kryen punë të mëdha për Kosovën.

Vazhdojmë!”,shkroi ai./Lajmi.net/

