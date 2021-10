Fifi zbulon se çfarë emri do t’i vendoste djalit nëse do bëhej nënë

Teksa ndodheshin në oborr duke realizuar provën javore, Fifi, Donaldi, Semi dhe Beniada nisën të diskutonin për prindërimin dhe ndjesinë e të sjellurit në jetë një fëmijë.

Fifi u shpreh se është shumë gati të bëhet nënë dhe mezi po e pret atë moment. Ishte Donaldi ai që tha se Fifin e sheh më shumë si nënë të një djali.

“Nuk e di, por Fifin e imagjinoj më shumë si nënë të një djali.”-tha aktori.

Ndërkohë, Fifi tregoi se ka vite që e ka menduar emrin e të birit dhe nëse do bëhej me djalë do e quante Geg.

“Unë jam shumë gati të bëhem nënë, mezi po pres. Edhe nëse ndodh padashje, do e mirëprisja. Ka vite që e kam menduar emrin e djalit. Do e quaja Geg.”- tregoi këngëtarja.