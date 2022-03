Fifi sot feston ditëlindjen, ky është urimi emocional që mori nga i dashuri i saj

Ajo mori vëmendje të madhe me rrugëtimin e saj në “Big Brother VIP”, e më pas me lidhjen e saj me Adis Patushin, shkruan lajmi.net.

E këngëtarja sot feston ditëlindjen e 28-të.

Kjo ditëlindje është e veçantë për këngëtaren pasi është kompletuar nga ana emocionale

Fifi mori urime të shumta për ditëlindje, e në mesin e tyre urimi që mori vëmendje ishte ai i të dashurit, Adisit.

“Ti je shpirti im dhe të adhuroj, urime ditëlindjen”, shkroi ai në mbishkrimin e imazhit që publikoi në ‘Instastory’.

Nuk mungoi as ripostimi nga ana e Fifit, duke e quajtur Adisin si gjysma e saj më e mirë./Lajmi.net/