Fifi e nis ditën keq, ‘ankohet’ në djalin e saj

Sezoni veror ka arritur dhe vëllimi i punës kuptohet se rritet dukshëm për artistët tanë.

E mëngjesin e sotëm duket mos ta ketë nisur mirë Fifi.

Me anë të një fotoje të ndarë në llogarinë e saj të Instagramit, ajo ka zbuluar se ka punuar deri në orën 5 të mëngjesit.

Por, ‘fatkeqësisht’ parajsa e gjumit nuk zgjati shumë.

Ishte djali i Fifit, Theo Mal ai që ia ka prishur gjumin artistes.

Bukuroshi shihet në shtrat me bateri të mbushura nga gjumi i natës, derisa me gjasë Fifi ka shkrepur foton me një sy.