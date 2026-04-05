​Festë në Ferizaj: Luboteni ngre lart Kupën e Kosovës në volejboll

Luboteni ka triumfuar në Kupën e Kosovës në volejboll, duke e rikthyer trofeun në Ferizaj pas një paraqitjeje të fuqishme në finalen ndaj Dritës. Ndeshja finale u zhvillua në Pallatin e Sporteve "1 Tetori", ku u dhurua një tjetër spektakël i volejbollit kosovar.

Sport

05/04/2026 21:07

Luboteni ka triumfuar në Kupën e Kosovës në volejboll, duke e rikthyer trofeun në Ferizaj pas një paraqitjeje të fuqishme në finalen ndaj Dritës.

Ndeshja finale u zhvillua në Pallatin e Sporteve “1 Tetori”, ku u dhurua një tjetër spektakël i volejbollit kosovar.

Medaljet e vendit të dytë për skuadrën e Dritës u ndanë nga deputetja e Kuvendit të Kosovës, Liza Gashi, anëtarja e Bordit Antigone Veseli dhe anëtari i Bordit Gëzim Brahimi.

Ndërkohë, medaljet e arta për fituesit e Kupës iu dorëzuan nga drejtori i përgjithshëm i Policisë së Kosovës, Gazmend Hoxha, drejtori i Urbanizmit në Ferizaj, Arbër Bytyçi dhe nënkryetarja e Federatës së Volejbollit të Kosovës, Emine Reka.

Çmimi për lojtarin më të mirë të finales (MVP) iu dha Ahmed Jaserit të Lubotenit, ndërsa trofeu iu dorëzua nga sekretari i përgjithshëm i Federatës së Volejbollit të Kosovës, Valon Nikqi.

Në fund, kupa për kapitenin e Lubotenit, Shqipron Krasniqi, u dorëzua nga presidenti i Federatës së Volejbollit të Kosovës, Bahri Gjinovci, duke vulosur festën e madhe të skuadrës nga Ferizaj.

