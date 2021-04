Fero jep datën e këngës së re

Pavarësisht faktit që koncertet iu janë ndërprerë, Fero po vazhdon të jetë shumë aktiv me projekte të reja muzikore, shkruan lajmi.net.

Reperi, së fundi ka paralajmëruar edhe një këngë të re, të cilën bëri të ditur se do ta lansojë më 8 prill.

Këtë këngë, ai do ta sjell në bashkëpunim me Gent dhe Gorgyn, ndërsa kënga vjen e shoqëruar edhe me klip.

View this post on Instagram A post shared by FERO (@ferofera)

Kujtojmë se “Level Up” mbetet kënga e fundit nga Fero, të cilën e solli në bashkëpunim me Feron.

Ndryshe, sa i përket jetës private, pas martesës me Arbenita Ismajlin, Fero pritet që së shpejti të bëhet baba për herë të parë. /Lajmi.net/