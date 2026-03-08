Ferizaj, policia ndëshkon pesë shoferë për kundërvajtje të ndryshme trafiku
Patrullat e Njësisë së Komunikacionit Rrugor në Ferizaj, njofton se të shtunën gjatë kontrolleve të realizuara në pika të ndryshme të rajonit, kanë identifikuar dhe ndëshkuar disa shoferë për shkelje të rënda të rregullave të komunikacionit rrugor. Sipas Ligjit për Trafikun Rrugor 08/L-186, neni 247, “është ndëshkuar me 500 euro një person juridik, kompani transporti,…
Lajme
Patrullat e Njësisë së Komunikacionit Rrugor në Ferizaj, njofton se të shtunën gjatë kontrolleve të realizuara në pika të ndryshme të rajonit, kanë identifikuar dhe ndëshkuar disa shoferë për shkelje të rënda të rregullave të komunikacionit rrugor.
Sipas Ligjit për Trafikun Rrugor 08/L-186, neni 247, “është ndëshkuar me 500 euro një person juridik, kompani transporti, pasi ka lejuar shoferin B.D. të marrë pjesë në komunikacion me kamion me rimorkio, me regjistrim të skaduar nga data 10.12.2025”, thuhet në njoftim.
Gjithashtu, sipas të njëjtit ligj dhe nen, është ndëshkuar me 500 euro edhe një person juridik, “kompani transporti, pasi ka lejuar shoferin A.Z. të marrë pjesë në komunikacion me automjetin VW 2DOFE, me targa vendore, me afat të skaduar të regjistrimit nga data 10.05.2025”, vijon njoftimi.
Ndërkaq, “shoferi L.L. (23 vjeç), me veturën BMW 320 me targa vendore, është ndaluar për tejkalim në vend të padukshëm dhe në vijë të plotë, në kundërshtim me rregullat e trafikut. Ndaj tij është shqiptuar gjobë prej 200 euro, 2 pikë negative dhe masë mbrojtëse, heqje e patentë-shoferit për 3 muaj”, njofton PK.
Po ashtu, “shoferi K.K. (37 vjeç), me veturën VW Golf me targa vendore, është ndaluar për tejkalim në vijë të plotë, në kundërshtim me rregullat e trafikut. Ndaj tij është shqiptuar gjobë prej 200 euro, 2 pikë negative dhe masë mbrojtëse, heqje e patentë shoferit për 3 muaj”, thekson tutje PK.
Ndërsa, “shoferi S.S. (59 vjeç) është ndaluar duke drejtuar autobusin Setra me targa vendore, duke përdorur telefonin gjatë lëvizjes. Pas verifikimit është konstatuar se kjo ishte hera e dytë e së njëjtës kundërvajtje dhe ndaj tij është shqiptuar gjobë prej 200 euro, 2 pikë negative dhe masë mbrojtëse, heqje e patentë shoferit për 3 muaj”.
Policia Rajonale e Ferizajt informon se do të vazhdojë me kontrolle të rregullta dhe të intensifikuara me qëllim rritjen e sigurisë në komunikacion dhe apelon tek qytetarët që të respektojnë rregullat e trafikut.