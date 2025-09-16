Fëmijë e karriga të zbrazura – Kurtit e Rahimajt nuk i dhezi tubimi në Kamenicë
Kryetari i VV-së, Albin Kurti sot së bashku me kandidatin e VV-së për Kamenicë, kryetarin aktual të kësaj komune, Kadri Rahimaj kanë mbajtur tubim në fshatin e Roganës.
Por, tubimi nuk ishte edhe siç kishin pritur Kurti e Rahimaj, shkruan lajmi.net.
Në fotot që ka publikuar VV, shihet se në këtë tubim kishte edhe fëmijë.
Po ashtu, shihen edhe karriga që kanë mbetur të zbrazura, ku duket se s’ka pasur interesim aq të madh për të shkuar në këtë tubim nga qytetarët./lajmi.net/