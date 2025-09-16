Fëmijë e karriga të zbrazura – Kurtit e Rahimajt nuk i dhezi tubimi në Kamenicë

Kryetari i VV-së, Albin Kurti sot së bashku me kandidatin e VV-së për Kamenicë, kryetarin aktual të kësaj komune, Kadri Rahimaj kanë mbajtur tubim në fshatin e Roganës. Por, tubimi nuk ishte edhe siç kishin pritur Kurti e Rahimaj, shkruan lajmi.net. Në fotot që ka publikuar VV, shihet se në këtë tubim kishte edhe fëmijë.…

Lajme

16/09/2025 19:00

Kryetari i VV-së, Albin Kurti sot së bashku me kandidatin e VV-së për Kamenicë, kryetarin aktual të kësaj komune, Kadri Rahimaj kanë mbajtur tubim në fshatin e Roganës.

Por, tubimi nuk ishte edhe siç kishin pritur Kurti e Rahimaj, shkruan lajmi.net.

Në fotot që ka publikuar VV, shihet se në këtë tubim kishte edhe fëmijë.

Po ashtu, shihen edhe karriga që kanë mbetur të zbrazura, ku duket se s’ka pasur interesim aq të madh për të shkuar në këtë tubim nga qytetarët./lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

September 16, 2025

Hamiti: Ndryshimin po e gëzojnë pushtetarët dhe po e vuajnë qytetarët

September 16, 2025

Eliza Hoxha ia përkujton Përparim Ramës premtimet për Ulpianë: I harrove...

September 16, 2025

BE e shqetësuar për gjendjen e sundimit të ligjit në Shqipëri,...

Lajme të fundit

Hamiti: Ndryshimin po e gëzojnë pushtetarët dhe po e vuajnë qytetarët

Eliza Hoxha ia përkujton Përparim Ramës premtimet për...

BE e shqetësuar për gjendjen e sundimit të...

Bajrami e ashpër ndaj Kurtit: Për bujqësi mundesh...