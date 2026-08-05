Fejza: Lajm i mirë, tani që LDK po flet çfarë dëshiron
Deputetja e zgjedhur nga Lëvizja Vetëvendosje, Arjeta Fejza, ka thënë se është lajm i mirë që Lidhja Demokratike e Kosovës është pozicionuar se çfarë do në takimet lidhur me një marrëveshje bashkëpunimi. Ajo ka thënë se në takimet e kaluara, ku vendi shkoi në zgjedhje pas dështimit të zgjedhjes së presidentit, LDK nuk e kishte…
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Deputetja e zgjedhur nga Lëvizja Vetëvendosje, Arjeta Fejza, ka thënë se është lajm i mirë që Lidhja Demokratike e Kosovës është pozicionuar se çfarë do në takimet lidhur me një marrëveshje bashkëpunimi.
Ajo ka thënë se në takimet e kaluara, ku vendi shkoi në zgjedhje pas dështimit të zgjedhjes së presidentit, LDK nuk e kishte të qartë se çfarë dëshiron.
“Ne shkuam në një proces zgjedhor dhe ishte si në mjegull sepse nuk dihej çka po kërkon LDK-ja. Është lajm i mirë tani që LDK po flet çfarë dëshiron. Takimet marrëveshjet duhet të jenë një farë konkretizimi se sa e kemi fuqinë politike secili nga ne. Duhet të kemi një farë materializimi të rezultatit të zgjedhjeve. Është mirë që LDK ka filluar të flas konkretisht”, ka thënë ajo në emisionin “Ditari” në Tëvë1.
Kryetari i LDK-së, Lumir Abdixhiku, pas takimit të së martës tha kjo parti kërkon marrëveshje gjithëpërfshirëse dhe nuk është e interesuar për postin e kryetarit të Kuvendit.
“Nëse deri më 6 gusht nuk kemi marrëveshje, kemi thënë të vazhdojë konstituimi. LDK-ja nuk ka interes për postin e kryetarit të Kuvendit, pasi është një figurë ceremoniale që duhet t’i takojë partisë së parë. Na duhet një marrëveshje gjithëpërfshirëse për Kuvendin, Qeverinë dhe Presidencën, në mënyrë që të ruhet balanca institucionale dhe demokratike”, deklaroi Abdixhiku.
Sa i përket takimeve që po zhvillohen me LDK-në, Fejza ka thënë se është e rëndësishme të arrihet një marrëveshje.
Ajo shtoi se LVV nuk insiston që emri i presidentit të jetë nga kjo parti. Fejza u shpreh e bindur se mund të gjendet një figurë konsensuale për president.
“Është tepër e rëndësishme të kemi takime, sepse zgjedhja e presidentit është obligim e gjithë deputetëve. Nuk kemi thënë domodoshmërisht që presidenti të jetë i LVV-së. Këtë pozicion e kemi mbajtur dhe ata e kanë refuzua”, tha ajo.
Kurti dhe Abdixhiku u takuan edhe të mërkurën, por as ky takim sikurse ai i së martës nuk dha ndonjë rezultat.