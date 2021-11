Fauci parlajmëron goditje të dyfishtë nga COVID: Përmend “Delta-n” dhe dobësimin e vaksinës

Ndërsa dimri po afrohet dhe numri i rasteve të koronavirusit rritet përsëri, këshilltari kryesor mjekësor i Shtëpisë së Bardhë, Anthony Fauci paralajmëron se dobësimi i efektit të vaksinës në kombinim me variantin delta shumë të transmetueshme do të çojë në një “goditje të dyfishtë” që do të prekë “madje edhe njerëzit e vaksinuar.”