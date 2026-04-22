Faton Klinaku: Ai që e ofendon Hashim Thaçin, është tradhtar e bir tradhtari
Ish-ushtruesi i detyrës së kryetarit të OVL-UÇK, Faton Klinaku, ka reaguar ashpër pas deklaratës së deputetit të Grupit Parlamentar të VV-së, Fatos Geci, ndaj ish-presidentit Hashim Thaçi.
Me një foto me Thaçin, të publikuar në profilin e tij, Klinaku i ka akuzuar rëndë ata që e ofendojnë ish-presidentin.
“Ai që e ofendon Hashim Thaçin, është tradhtar e bir tradhtari”.
Një ditë më parë, Geci në Kuvend tha se Thaçi do të përballet me të njëjtin fat si Naim Murseli, i cili u dënua me burgim të përjetshëm për planifikimin e vrasjes së bashkëshortes së tij, Liridona Ademaj.
Nga kjo deklaratë u distancuan disa deputetë të Lëvizjes Vetëvendosje.