Fatkeqësia e Giovanni Leonit i hapë derën Federico Chiesas që të ftohet për ndeshjet e Ligës së Kampionëve
Liverpool ka konfirmuar se Federico Chiesa do të zëvendësojë Giovanni Leoni në “Listën A” të klubit për Ligën e Kampionëve, pasi mbrojtësi i ri pësoi një dëmtim në ligamentin kryesor (ACL) në ndeshjen ndaj Southamptonit. Mbrojtësi i ri debutoi për Reds kundër Saints në përballjen e tyre në Carabao Cup gjatë javës dhe dha një…
Sport
Liverpool ka konfirmuar se Federico Chiesa do të zëvendësojë Giovanni Leoni në “Listën A” të klubit për Ligën e Kampionëve, pasi mbrojtësi i ri pësoi një dëmtim në ligamentin kryesor (ACL) në ndeshjen ndaj Southamptonit.
Mbrojtësi i ri debutoi për Reds kundër Saints në përballjen e tyre në Carabao Cup gjatë javës dhe dha një performancë shumë të mirë. Megjithatë, ai ra në mënyrë të pafat në fund të ndeshjes dhe u largua me barelë duke qarë. Dita tjetër, Liverpool konfirmoi se Leoni kishte pësuar një dëmtim në ligamentin kryesor të gjurit.
Konfirmimi zyrtar erdhi përmes faqes zyrtare të Liverpoolit.
Tani, Chiesa do të hyjë në skuadrën e Ligës së Kampionëve, pasi fillimisht ishte lënë jashtë formacionit nga trajneri Arne Slot për këtë kompeticion. Ishte një goditje e madhe për sulmuesin që të përjashtohej, dhe megjithëse dëmtimi i Leonit është i pafat, ish-lojtari i Juventusit do të ketë tani mundësinë të tregojë vlerën e tij në arenën më të madhe të Europës.
Federico Chiesa do të jetë kështu i gatshëm për udhëtimin e javës tjetër në Turqi për ndeshjen ndaj Galatasaray, pas një fitoreje me gol të vonshëm nga mbrojtësi qendror Virgil Van Dijk që siguroi triumfin për Premier League në ndeshjen hapëse ndaj Atletico Madrid javën e kaluar.