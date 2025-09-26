Fatkeqësia e Giovanni Leonit i hapë derën Federico Chiesas që të ftohet për ndeshjet e Ligës së Kampionëve

Liverpool ka konfirmuar se Federico Chiesa do të zëvendësojë Giovanni Leoni në “Listën A” të klubit për Ligën e Kampionëve, pasi mbrojtësi i ri pësoi një dëmtim në ligamentin kryesor (ACL) në ndeshjen ndaj Southamptonit. Mbrojtësi i ri debutoi për Reds kundër Saints në përballjen e tyre në Carabao Cup gjatë javës dhe dha një…

Sport

26/09/2025 19:27

Liverpool ka konfirmuar se Federico Chiesa do të zëvendësojë Giovanni Leoni në “Listën A” të klubit për Ligën e Kampionëve, pasi mbrojtësi i ri pësoi një dëmtim në ligamentin kryesor (ACL) në ndeshjen ndaj Southamptonit.

Mbrojtësi i ri debutoi për Reds kundër Saints në përballjen e tyre në Carabao Cup gjatë javës dhe dha një performancë shumë të mirë. Megjithatë, ai ra në mënyrë të pafat në fund të ndeshjes dhe u largua me barelë duke qarë. Dita tjetër, Liverpool konfirmoi se Leoni kishte pësuar një dëmtim në ligamentin kryesor të gjurit.

Konfirmimi zyrtar erdhi përmes faqes zyrtare të Liverpoolit.

Tani, Chiesa do të hyjë në skuadrën e Ligës së Kampionëve, pasi fillimisht ishte lënë jashtë formacionit nga trajneri Arne Slot për këtë kompeticion. Ishte një goditje e madhe për sulmuesin që të përjashtohej, dhe megjithëse dëmtimi i Leonit është i pafat, ish-lojtari i Juventusit do të ketë tani mundësinë të tregojë vlerën e tij në arenën më të madhe të Europës.

Federico Chiesa do të jetë kështu i gatshëm për udhëtimin e javës tjetër në Turqi për ndeshjen ndaj Galatasaray, pas një fitoreje me gol të vonshëm nga mbrojtësi qendror Virgil Van Dijk që siguroi triumfin për Premier League në ndeshjen hapëse ndaj Atletico Madrid javën e kaluar.

Artikuj të ngjashëm

September 26, 2025

Andre Slot konfirmon se Liverpooli ka paguar kontratën e plotë të...

September 26, 2025

Kryetari i FFK-së pret në takim presidentin e Vevey-Sports, Fatlind Rama...

September 25, 2025

E pabesueshme! – Oveido i shënon gol gati nga mesi i fushës Barcelonës

September 25, 2025

Munishi pasi ekipi i tij u bë lider i Superligës: Këto...

September 25, 2025

Kur kthehet Ardon Jashari nga lëndimi? Kjo është gjendja e tij

September 25, 2025

Ronaldo e do Neymarin në Botërorin 2026: Nuk e kemi një lojtar tjetër si ai

Lajme të fundit

Jozi reagon për tragjedinë e familjes Kelmendi: Uroj...

Vodhën një trotinet në Vushtrri, arrestohen tre persona...

“Kam qajt si fëmija, e kam dëgju një...

“Kurrë mos të kishte ardhur dita e sotme…si...