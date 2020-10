Fakte interesante për njerëzit e lindur në tetor

Këtu janë tetë fakte interesante në lidhje me njerëzit e lindur në muajin tetor, shkruan kp, transmeton lajmi.net.

1. Ata janë sportistë

Ashtu si njerëzit e lindur në shtator, edhe njerëzit e lindur në tetor janë tipa shumë sportistë. Sa më shumë që një nënë të jetë e ekspozuar ndaj diellit të verës gjatë shtatzënisë, aq më shumë përfitimet e vitaminës D do të ndikojnë në fëmijën e saj. Një nga këto përfitime është rritja e kockave dhe muskujve.

2. Lulja e tyre e lindjes është marigold

Marigold është një bimë që mund të rritet deri në 60 centimetra dhe e cila vlerësohet për fuqinë e saj shëruese. Kështu shpesh përdoret për të lehtësuar prerjet, djegiet, plagët, madje edhe për kafshimin ose pickimin e një insekti.

3. Janë romantikë

Personat e lindur në tetor janë shumë simpatikë dhe partnerë shumë të mirë romantikë. Ata drejtohen nga Venera, kështu që krijojnë harmoni dhe njihen si “paqe bërës”.

4. Janë të orientuar drejt biznesit

Janë të zellshëm dhe të vendosur. Kur fillojnë diçka, ata duhet ta përfundojnë.

5. Gurët e tyre të lindjes janë opali dhe turmalin

Opali shpesh shoqërohet me lumturinë. Nga ana tjetër, turmalin konsiderohet se mbron nga energjia e keqe dhe mendimet negative.

6. Janë karizmatikë

Me qëndrimin e tyre simpatik, ata janë në gjendje të fitojnë zemrën e të gjithëve. Pikërisht për shkak të karizmës së tyre, njerëzit e lindur në tetor janë shumë të njohur dhe të gjithë dëshirojnë të jenë shokët e tyre.

7. Janë të sinqertë dhe vlerësojnë të vërtetën

Me ta, ju gjithmonë do të dini se çfarë jeni duke bërë dhe ata nuk do të thashethemet pas shpinës suaj. Ata gjithashtu kanë një “shqisë të gjashtë” për zbulimin e gënjeshtrave dhe do të nuhasin nëse nuk jeni të sinqertë. Meqenëse janë gjithmonë të sinqertë me ju, ata presin të njëjtën dozë të ndershmërisë në këmbim.

8. Janë krijues

Njerëzit e lindur në tetor janë mendje krijuese. Krijimtaria e tyre është shumë e dobishme në jetën e tyre, veçanërisht në mjedisin e punës. Kreativiteti është arsyeja pse njerëzit e lindur në muajin e dhjetë janë të suksesshëm në fushën e artit dhe dizajnit.