Fabregas: Como duhet të qëndrojë me këmbë në tokë, jemi duke mësuar si të fitojmë
Cesc Fàbregas u bëri thirrje lojtarëve të Comos të qëndrojnë me këmbë në tokë, por të vazhdojnë të kërkojnë më shumë, ndërsa skuadra e tij përgatitet të përballet me Cagliarin në Serie A, pas barazimit mbresëlënës 0-0 ndaj Napolit.
“Jemi ende në fillim, por ekipi po rritet,” tha Fàbregas në konferencën e tij për shtyp para ndeshjes, me deklarata të publikuara nga “TuttoMercatoWeb”.
“Po pësojmë më pak gola, lojtarët besojnë në atë që po bëjmë, dhe të rinjtë po rriten çdo herë e më shumë. Ka ende momente ku mund të bëjmë më mirë – sidomos në ndeshje si ato kundër Bolognas, Genoas dhe Cremoneses”, shtoi ai.
I pyetur për barazimin pa gola në “Maradona”, Fàbregas pranoi se ishte “i mërzitur që nuk fituam”, por theksoi se Como tani duhet të bëjë “një hap më shumë” për t’u bërë një skuadër që dominon ndeshjet.
“Duhet të gjuajmë më shumë,” shtoi ai, “por po punojmë mbi mënyrën se si sulmojmë. Shoh një skuadër të plotë, dhe tani dua të jemi më dominues.”
Sa i përket dëmtimeve, Fàbregas konfirmoi se Kempf është gati për lojë, ndërsa Goldaniga do t’i nënshtrohet një operacioni dhe do të mungojë rreth dy muaj. Dossena pritet të kthehet së shpejti në stërvitje, ndërsa Sergi Roberto do të rikthehet pas pushimit ndërkombëtar.
Ish-mesfushori i Barcelonës lavdëroi gjithashtu mentalitetin e skuadrës së tij: “Nëse duam të jemi lart, duhet të fitojmë dhe të mos humbim. Që barazimi me Napolin të ketë vlerë, duhet të mposhtim Cagliarin.”
Kur u pyet nëse Como do të hiqte dorë ndonjëherë nga zotërimi i topit, Fàbregas buzëqeshi: “Kurrë. Ndoshta dikush mund të shënojë me kundërsulm, por për mua kjo nuk ekziston. Po ‘italianizohem’ pak, sepse dua të fitoj”.