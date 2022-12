Eurodeputeti austriak: Kosova e meriton të jetë pjesë e familjes së Bashkimit Evropian

Eurodeputeti austriak, Lukas Mandl, ka përshëndetur aplikimin e Kosovës për anëtarësim në Bashkimin Evropian.

“Shteti më i ri në Evropë, Republika e Kosovës, po ndërmerr një hap të rëndësishëm në kohën e duhur”, ka shkruar Mandl në twitter derisa deklaratën e tij të plotë e ka dhënë Partia Popullore Evropiane (EPP).

“Viti që po lëmë pas do të mbetet në histori. Bota e lirë duhet të lëvizë së bashku si kurrë më parë kundër të gjitha llojeve të ideologjive të urrejtjes dhe formimit të tyre në sisteme autoritare. Ukrainës, Republikës së Moldavisë dhe Bosnje-Hercegovinës iu dha statusi kandidat. Në procesin e bashkimit evropian, procedura e vjetër e anëtarësimit ishte më shumë një pengesë sesa një ndihmë. BE-ja dhe pjesët e saj duhet të tregojnë ngjyrat e tyre për lirinë dhe paqen, dinjitetin njerëzor, demokracinë dhe sundimin e ligjit”.

Mandl thotë se Republika e Kosovës qartazi i përket Evropës, derisa qytetarët e saj jetojnë me vlerat e BE-së.

“Të punojmë që institucionet e sotme të BE-së të kenë sukses e të ndjekin frymën vizionare dhe t’i hapin rrugën Republikës së Kosovës për anëtarësim në BE. Unë kam besim se mes institucioneve të BE-së, do të jetë Parlamenti Evropian ai që do kryeson rrugën e këtij procesi”, ka thënë ai.

Udhëheqësit e shtetit nënshkruan më 14 dhjetor aplikimin për anëtarësim në Bashkimin Evropian. Ky aplikim pritet të dorëzohet më 15 dhjetor në Republikën Çeke – vendin që aktualisht kryeson Presidencën e BE-së.