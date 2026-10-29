ETC hap pikën e re në “Europe City Mall” në Pejë, me rreth 9 mijë metra katrorë hapësirë
Rrjeti i marketeve ETC ka hapur pikën e re në qendrën tregtare “Europe City Mall” në Pejë, duke zgjeruar praninë e tij dhe ofertën për konsumatorët në këtë qytet. Pika e re shtrihet në një hapësirë prej rreth 9 mijë metrash katrorë dhe ofron një gamë të gjerë produktesh për blerësit, raporton lajmi.net Hapja e…
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Rrjeti i marketeve ETC ka hapur pikën e re në qendrën tregtare “Europe City Mall” në Pejë, duke zgjeruar praninë e tij dhe ofertën për konsumatorët në këtë qytet.
Pika e re shtrihet në një hapësirë prej rreth 9 mijë metrash katrorë dhe ofron një gamë të gjerë produktesh për blerësit, raporton lajmi.net
Hapja e kësaj pike përfaqëson një tjetër zhvillim në sektorin e tregtisë në Pejë, duke u ofruar qytetarëve më shumë mundësi për blerje në një hapësirë moderne./Lajmi.net/