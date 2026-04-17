Eskalon protesta e opozitës në Shqipëri – Molotov dhe fishekzjarre drejt Kryeministrisë

Menjëherë pas përfundimit të fjalës së kreut demokrat Sali Berisha, nisi hedhja e molotovëve dhe fishekzjarreve drejt Kryeministrisë. Por, ndryshe nga herët e tjera, policia ndërhyri menjëherë duke shoqëruar personat që po i hidhnin këto molotovë. Gjithashtu, hodhën gaz lotsjellës mes turmës, ku nga pamjet dukej edhe Flamur Noka që pati probleme nga gazi lotsjellës.

17/04/2026 21:26

Menjëherë pas përfundimit të fjalës së kreut demokrat Sali Berisha, nisi hedhja e molotovëve dhe fishekzjarreve drejt Kryeministrisë.

Por, ndryshe nga herët e tjera, policia ndërhyri menjëherë duke shoqëruar personat që po i hidhnin këto molotovë.

Gjithashtu, hodhën gaz lotsjellës mes turmës, ku nga pamjet dukej edhe Flamur Noka që pati probleme nga gazi lotsjellës.

Artikuj të ngjashëm

April 17, 2026

Ky është i dyshuari për sulmin në Banjskë që u kap në Merdare

April 17, 2026

Rama me portofol milionësh në Londër – mbi 3 milion euro...

April 17, 2026

Prokuroria Speciale konfirmon arrestimin e një të dyshuari për përfshirje në...

April 17, 2026

Irani nuk do ta mbyllë më kurrë Ngushticën e Hormuzit, thotë Trump

April 17, 2026

Trump mirëpret hapjen e Hormuzit, por paralajmëron vazhdimin e bllokadës ndaj...

April 17, 2026

E konfirmon Iranit: Hapet zyrtarisht Ngushtica e Hormuzit për të gjitha...

