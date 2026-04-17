Eskalon protesta e opozitës në Shqipëri – Molotov dhe fishekzjarre drejt Kryeministrisë
Menjëherë pas përfundimit të fjalës së kreut demokrat Sali Berisha, nisi hedhja e molotovëve dhe fishekzjarreve drejt Kryeministrisë. Por, ndryshe nga herët e tjera, policia ndërhyri menjëherë duke shoqëruar personat që po i hidhnin këto molotovë. Gjithashtu, hodhën gaz lotsjellës mes turmës, ku nga pamjet dukej edhe Flamur Noka që pati probleme nga gazi lotsjellës.
Lajme
