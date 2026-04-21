Eskalon gjuha politike – deputeti Fatos Geci i quan “me probleme mentale” opozitën

Lajme

21/04/2026 16:53

Deputeti i Listës Guxo, Fatos Geci, ka përdorur gjuhë të ashpër ndaj opozitës përmes një reagimi publik.

Geci, i cili është pjesë e Kuvendit të Kosovës përmes bashkëpunimit të Listës Guxo me Lëvizjen Vetëvendosje, ka shkruar në profilin e tij se veprimet e opozitës përbëjnë “vetëvrasje politike”.

Ai ka shkuar më tej me deklaratat, duke thënë se përpjekjet e opozitës për t’u rikthyer në pushtet janë, sipas tij, “ëndrra të sëmura”, duke shtuar se kjo e bën të dyshojë për “probleme serioze mentale”.

“Vazhdojmë… Ajo që po bën opozita është vetëvrasje politike. Ëndrrat e tyre të sëmura për t’u rikthyer në pushtet më bëjnë të dyshoj se kanë të bëjnë me probleme serioze mentale!”, ka shkruar Geci. /Lajmi.net/

