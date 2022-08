​Escobar: Nuk ka alternativë ndaj integrimit evropian për Ballkanin Perëndimor

Emisari special i SHBA-së për Ballkanin Perëndimor, Gabriel Escobar, deklaroi se nuk ka alternativë për integrimin evropian dhe se ndihma e BE-së në atë proces është e vetmja përgjigje për krizën e ardhshme ekonomike.

Escobar tha në panelin e Forumit Strategjik të Bled, i cili mbledh së bashku liderët e rajonit dhe vendeve të tjera evropiane, se BE duhet të bëjë shumë për të thjeshtuar procesin.

“Por shumë më tepër punë duhet bërë nga qeveritë e shteteve në anën e tyre për të bërë të mundur procesin e integrimit, ndërkohë që disa shtete dështojnë të përmbushin fare detyrimet e tyre,” tha ai.

Escobar tha se e vetmja përgjigje për krizën e ardhshme ekonomike është integrimi ekonomik i rajonit dhe se ai mbështet çdo iniciativë të këtij lloji, përfshirë edhe nismën “Ballkani i Hapur”.

“Nuk kemi nevojë për një strategji të re integrimi. Duhet të investojmë dy herë më shumë energji në zbatimin e strategjisë që kemi tani”, tha zëvendësndihmës sekretari amerikan i shtetit në panelin “Bashkimi Evropian dhe Ballkani Perëndimor: Kush është gati”.

Përfaqësuesi special i BE-së për dialogun ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës dhe çështje të tjera rajonale të Ballkanit Perëndimor, Miroslav Lajçak, tha se BE-ja është padyshim e gatshme për vendet e atij rajoni.

“Momenti është aty dhe shtetet e dinë saktësisht se çfarë pritet prej tyre. Për Serbinë është shumë e rëndësishme që BE-ja të shohë përparim në dialogun ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës”, tha Lajçak.

Ai tha se BE-ja po shikon se si do të shkojnë zgjedhjet në Bosnjë dhe Hercegovinë dhe si do të formohen institucionet dhe se Mali i Zi do të “gjeni busullën që humbi dy vjet më parë”.

Përfaqësuesi i Lartë për Bosnje dhe Hercegovinën, Christian Schmidt, tha se tani që Ballkani Perëndimor është në një situatë konflikti strategjik, BE-ja duhet të bëjë shumë punë institucionale në anën e saj për të lehtësuar integrimin.

“Do të doja të shihja një ndryshim në kulturën politike në shtete. Integrimi duhet të vijë nga populli dhe jo vetëm nga ligji. Ky është çelësi i paqes”, tha ai.

Schmidt tha se rajoni nuk ka nevojë për një marrëveshje tjetër të Dejtonit, por se njerëzit në Bosnje dhe Hercegovinë e duan njëri-tjetrin dhe marrin iniciativën duke vendosur se çfarë duhet bërë.

“Të gjashtë vendet e Ballkanit Perëndimor duhet të fokusohen në marrëdhëniet e tyre me BE-në. Në planin e dytë është shkëmbimi rajonal, ku duhet të reduktohet numri i problemeve që e ngadalësojnë atë”, tha Schmidt.