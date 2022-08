Escobar: Duhet të harrohet narrativa se Kosova është Serbi, shpresoj që të mos ketë më tensione

I dërguari i posaçëm amerikan për Ballkanin Perëndimor, Gabriel Escobar, është deklaruar për vizitën e tij në Kosovë e Serbi, si dhe për takimin mes kryeministrit Albin Kurti dhe presidentit Aleksandër Vuçiq, të cilin e ka cilësuar si të mirë dhe profesional.

“Dhe duhet të them se takimi mes Presidentit Vuçiq dhe kryeministrit Kurti ishte vërtet i mirë, shumë profesional dhe i qetë. Ishte inkurajuese të shihje atë nivel të hapjes në praninë e Përfaqësuesit të Lartë të BE-së, Borell dhe Lajçak ”, ka thënë Escobar, raporton N1, përcjell lajmi.net.

I dërguari i SHBA-ve, ka thënë se duhet harruar narativa se Kosova është Serbi, duke shtuar se sa më shpejt të zgjidhen çështjet mes dy vendeve, aq më shpejt do të ketë përfitime të ndryshme në Ballkanin Perëndimor, si në sektorin e ekonomisë por edhe në atë të energjisë.

“Mendoj se duhet të harrojmë narrativën se Kosova është Serbi dhe të kalojmë në atë që Kosova dhe Serbia janë në të vërtetë Evropë. Kështu që ju keni një të ardhme së bashku. Po largohet shumë shpejt nga problemet e viteve nëntëdhjetë dhe po i afrohet mundësive që ofron shekulli XXI. Shekulli i njëzet e një do të jetë një shekull i mundësive ekonomike për këtë rajon. Një shekull në të cilin Ballkani Perëndimor do të bëhet një gjenerator i rritjes për të gjithë kontinentin evropian. Një shekull në të cilin do të bëheni qendra e prodhimit të energjisë, energjisë së rinovueshme, sektorit të IT, transportit, transportit dhe shumë sektorëve të tjerë ekonomikë që vetëm ky rajon mund t’i ofrojë. Pra, realiteti është se në fund në çdo rast të gjithë do të lidheni përmes disa marrëveshjeve ekonomike rajonale, si CEFTA, Tregu i Përbashkët Rajonal apo Shengen i vogël dhe përfundimisht në Bashkimin Evropian. Në fund, patjetër do të keni marrëdhënie të mira me Kosovën, do të lidheni me Kosovën, Shqipërinë, Maqedoninë e Veriut, Malin e Zi dhe Bosnje-Hercegovinën. Prandaj, sa më shpejt t’i zgjidhim këto çështje kontestuese, aq më shpejt do t’i kemi ato shanse të ardhshme”, beson ai”, theksoi ai.

Tutje ai ka thënë se, gjatë vizitës së tij në Kosovë e Serbi ka fituar përshtypjen se të gjitha palët janë të përkushtuara për zgjidhje paqësore.

“Gjatë vizitës sime në Prishtinë, Mitrovicë dhe Beograd, pata përshtypjen se të gjitha palët janë të përkushtuara për të gjetur një zgjidhje paqësore për këtë krizë. Dhe ky është mesazhi që do t’i dërgoj Uashingtonit: besoj se të dyja palët do të gjejnë një zgjidhje kompromisi. që do t’i mundësojë popullit të Kosovës të jetojë në paqe”, ka thënë Escobar.

Më tej, Escobar ka komentuar edhe procesin e dialogut mes dy vendeve të Ballkanit, duke thënë se të gjitha propozimet dhe rekomandimet për gjetjen e zgjidhjes vijnë nga Bashkimi Evropian, ndërsa SHBA-ja e mbështet këtë proces.

“Procesi udhëhiqet nga Bashkimi Evropian dhe ne e mbështesim atë proces, kështu që të gjitha propozimet dhe rekomandimet vijnë nga BE-ja. Roli im ishte të inkurajoja të dyja palët që të jenë konstruktive dhe fleksibël, të dërgoja një mesazh se SHBA-të e mbështesin plotësisht këtë proces dhe se është një proces me rëndësi të madhe për komunitetin euroatlantik dhe zgjidhjen e mosmarrëveshjes ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Por përveç kësaj, dua të tregoj se ky proces është shumë i rëndësishëm edhe për SHBA-në, si dhe se ne jemi të përfshirë në të dhe se do të insistojmë në zbatimin e zgjidhjeve që dalin nga ky proces. Ne gjithashtu do të kërkojmë mënyra për të krijuar mundësi që do të ofrojnë mbështetje politike dhe ekonomike, do të çojnë në ngritjen e kapaciteteve dhe do të na lejojnë të bëjmë gjithçka që mundemi për t’i bërë këto zgjidhje të funksionojnë për të dyja palët”, ka shtuar Escobar.

Ai ka thënë se nuk mund ta fajësojë askënd pasi që negociatat janë aktualisht në një fazë të ndjeshme, dhe se përderisa gjendet një zgjidhje paqësore e cila nuk ndërlikon jetën e qytetarëve të Kosovës, atëherë nuk do të ketë problem.

“Negociatat janë aktualisht në një fazë shumë të ndjeshme. Kështu që nuk dua të fajësoj askënd, sepse, të jem i sinqertë, gjithçka filloi në Bruksel dhe mendoj se kemi ka bërë një rrugë të gjatë që atëherë. Përderisa kemi një zgjidhje paqësore, të zbatueshme dhe të realizueshme, e cila nuk e ndërlikon jetën e qytetarëve të Kosovës, veçanërisht atyre në veri të Kosovës, nuk mendoj se do të kemi problem. Edhe unë jam optimist, besoj se do t’ia dalim”.

Përveç tjerash Escobar ka folur edhe për raportet mes Kosovës dhe SHBA-ve, duke i cilësuar të dy vendet si partnere të rëndësishme mes vete.

“E shihni, ne jemi një partner i rëndësishëm dhe ata janë partnerët tanë, kështu që ne kemi vërtet dialog të hapur me Kosovën. Dhe ne i inkurajuam ata që të jenë më fleksibil dhe konstruktivë. Dhe pashë që kishte vullnet të mirë. Ata kanë shqetësimet e tyre. Kështu që ne e kemi marrë parasysh këtë. Ne do të vazhdojmë të mbështetemi në partneritetin tonë me Kosovën, por edhe në vullnetin e mirë dhe përmirësimin e marrëdhënieve midis SHBA-së dhe Serbisë. Dhe për këtë dua të theksoj qartë: pas sot, ka vend për optimizëm.” ka thënë ai.

Sa i përket mundësisë që Sekretari Amerikan i Shtetit Anthony Blinken të bëhet pjesë e dialogut, Escobar ka thënë se Blinken është i gatshëm të bëjë thirrje, duke shtuar se angazhimi i SHBA-ve do të jetë i domosdoshëm pas dialogut.

“Nuk ka thënë se do t’i bashkohet procesit të negociatave, por se është i gatshëm të bëjë disa thirrje, të mbështesë procesin e negociatave dhe të çojë në bashkëpunim më të ngushtë mes palëve negociuese. Dua të theksoj gjithashtu se gjërat për të cilat po flasim aktualisht – targat dhe dokumentet personale – janë në fakt një çështje e vogël brenda platformës së përgjithshme të negociatave. Ka të ngjarë që angazhimi i Amerikës të jetë i domosdoshëm, jo ​​në negociata, por pas dialogut, për të forcuar rrugën drejt suksesit, për të arritur paqen përfundimtare ndërmjet Serbisë dhe Kosovës dhe për të hapur një perspektivë evropiane për të dyja vendet”, ka vijuar ai.

I dërguari i SHBA-ve ka folur edhe për formimin e asociacionit të komunave serbe, duke thënë se ata nuk vendosin afate, por që kjo çështje duhet të vendoset në agjendë.

Escobar ka njoftuar se çështja e asociacioni është diskutuar në takimin e Kurtit dhe Osmanit me Blinken, ku palë janë pajtuar që ai të formohet.

“Ne nuk vendosim afate. Kërkesa e vetme, nëse mund ta quani kështu, është që ajo duhet të jetë e radhës në axhendë. Pra, ne do të duhet të flasim për atë komunitet dhe se si do ta zbatojmë atë. Ky është një obligim ekzistues, është nënshkruar në marrëveshje dhe tashmë ajo marrëveshje ka kaluar nëpër procese të ndryshme në qeverinë e Kosovës dhe është konfirmuar. Në takimin e Sekretarit të Shtetit, presidentit Osmani dhe kryeministrit Kurti, zoti Blinken tha se duhet të zbatohet, për të cilën jemi pajtuar”, kujton Escobar.

Në lidhje me situatën në veri, Escobar është shprehur se ai shpreson që të mos përsëritet rasti i njëjtë, dhe të mos ketë sërish tensione.

“Shpresoj që jo. Shpresoj që njerëzit të kuptojnë se askush nuk duhet të vdesë ose të lëndohet për shkak të targave. Por, pavarësisht se për çfarë shpresojmë, ne jemi duke punuar në të njëjtën kohë për çështjet e sigurisë dhe stabilitetit në Kosovë, si dhe në pjesën tjetër të rajonit. KFOR-i është prezent, EULEX-i është i pranishëm, ne kemi bashkëpunim shumë të ngushtë me të dyja qeveritë dhe po mundohemi t’i zgjidhim të gjitha çështjet e kontestuara, para se të krijohet një situatë që mund të eskalojë në konflikt. Dhe shpresoj se kjo nuk do të ndodhë”, shtoi ai. /Lajmi.net/