Erërat e forta në Prishtinë ndërmarrja komunale thirrje qytetarëve: Kujdes kur ecni në parqe dhe gjatë parkimit të veturës afër pemëve
Ndërmarrja “Gjelbër” i ka bërë thirrje qytetarëve që të kenë kujdes sot gjatë ditës për shkak erërave të forta.
Përmes një njoftimi për media, ndërmarrja ka kërkuar që qytetraë të kenë kujdes derisa lëivizn në parqe, ose edhe kur parkojnë veturat afër pemëve.
“Për shkak të erërave të forta dhe kushteve atmosferike të paqëndrueshme, lusim qytetarët të tregojnë kujdes të shtuar gjatë lëvizjes nëpër parqe, hapësira të gjelbëruara dhe gjatë parkimit të veturave pranë pemëve.Ekipet e GJELBËR janë në terren dhe po monitorojnë situatën vazhdimisht, me qëllim të ruajtjes së sigurisë publike dhe intervenimit aty ku paraqitet nevoja”,thuhet në njoftim./Lajmi.net/