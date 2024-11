Erërat e forta mbi vendin tonë- Vazhdojnë problemet me energji

Problemet me energji elektrike kanë vazhduar edhe sot si shkak i erërave të forta që ka pasur gjatë natës së mbrëmshme dhe sot dhe rajonet më të goditura janë Prizreni, Gjakova e Peja.

Këtë e ka bërë të ditur vetë Kompania Kosovare për Distribuim të Energjisë Elektrike, KEDS që kanë treguar se si shkak i kësaj situate, aktualisht disa Dalje janë jashtë funksionit.

Ndërkohë, paralajmërimet se gjatë ditës së sotme vendi do të jetë i goditur nga stuhi, kanë bërë që KEDS-i të mobilizohet me ekipe të shumta, të cilat në terren po punojnë që gjendja t’i rikthehet normalitetit.

“Vendi ynë edhe përgjatë natës së mbrëmshme dhe sot po vazhdon të jetë i përfshirë nga erëra të forta, shkaku i të cilave aktualisht disa Dalje janë jashtë funksionit. Rajonet më të goditura janë Prizreni, Gjakova dhe Peja. Paralajmërimeve se edhe gjatë ditës së sotme vendi ynë do të jetë i goditur me stuhi, KEDS-i i është përgjigjur me mobilizimin e ekipeve të shumta, të cilat ndodhen në terren dhe po punojnë me përkushtim e në mënyrë intensive në mënyrë që gjendja t’i rikthehet normalitetit”, thuhet në njoftimin e KEDS-it.