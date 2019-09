Ditë më parë Era Istrefi kishte njoftuar fansat e saj se shumë shpejt do vjen me një tjetër bashkëpunim ndërkombëtar, shkruan lajmi.net.

Këngëtarja nga Prishtina së bashku me Yelloë Claw dhe bashkëshortin e Cardi B kanë publikuar këngën e re që titullohet ‘Lets get married’ dhe është punuar edhe me videoklip.

Kënga është publikuar në kanalin zyrtar të Yelow Claw në Youtube dhe brenda pak orëve ka arritur mijëra klikime. /Lajmi.net/