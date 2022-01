Era Istrefi me stil të ri të flokëve, thekson linjat joshëse

Por së fundi ajo u rikthye, me postime të ndryshme në rrjetet sociale, shkruan lajmi.net.

Me fotot e radhës, këngëtarja u shfaq me stil të ri të flokëve, dhe forma trupore seksi.

E veshur me një bluzë të shkurtër me ngjyrë të gjelbër, të cilën e kombinoi me një palë xhinse, çizme rrafshe, xhaketë të zezë dhe syze dielli, Era mahniti me pamjen.

Flokëve të saj bionde këngëtarja ua kishte shtuar edhe një nuancë ngjyrë të zezë.

Era në disa imazhe theksoi linjat dhe të pasmet joshëse, ndërsa nuk munguan as komentet e shumta nga ana e ndjekësve të saj./Lajmi.net/