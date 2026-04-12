Enver Hoxhaj kritikon Kurtin: Nuk ka vullnet për qeverisje, jemi në krizë shtetërore
Enver Hoxhaj, deputet i PDK-së, ka folur në lidhje me zhvillimet e fundit politike.
Në një paraqitje në Kanal 10, Hoxhaj ka vlerësuar se Albin Kurti, kryeministër i Kosovës, nuk dëshiron të qeveris me vendin.
“Kurti nuk do as me drejtu vendin, që i takon me mandat kushtetues, as nuk po dëshiron me qeverisë”, tha Hoxhaj.