Enver Hasani: Kosova mund ta anulojë ligjin për Gjykatën Speciale pa votat e 2/3 të deputetëve serbë

Enver Hasani ka deklaruar se, nëse Dhomat Kushtetuese të Gjykatës Speciale e anulojnë ligjin për këtë gjykatë, shteti i Kosovës ka të drejtë ta anulojë Ligjin e vitit 2014 për ratifikimin e marrëveshjes ndërkombëtare. Sipas Hasanit, për një vendim të tillë nuk kërkohen dy të tretat e votave të deputetëve të komunitetit serb. “Nëse Dhomat…

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10/10/2026 16:19

Enver Hasani ka deklaruar se, nëse Dhomat Kushtetuese të Gjykatës Speciale e anulojnë ligjin për këtë gjykatë, shteti i Kosovës ka të drejtë ta anulojë Ligjin e vitit 2014 për ratifikimin e marrëveshjes ndërkombëtare.

Sipas Hasanit, për një vendim të tillë nuk kërkohen dy të tretat e votave të deputetëve të komunitetit serb.

“Nëse Dhomat Kushtetuese të Gjykatës Speciale e anulojnë ligjin për Gjykatën Speciale, shteti i Kosovës ka të drejtë ta anulojë Ligjin e vitit 2014 për ratifikimin e marrëveshjes ndërkombëtare dhe nuk kërkohen 2/3 e votave të komunitetit serb”, ka deklaruar Hasani./Lajmi.net/

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