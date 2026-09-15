Endrit Thaçi bashkë me Abelard Tahirin nisen drejt Hagës
Shumë qytetarë e familjarë të katërshes në Hagë janë nisur tashmë për të pritur nga afër vendimin final për Hashim Thaçin, Kadri Veselin, Rexhep Selimin e Jakup Krasniqin. E rrugës për në Hagë është edhe djali i ish-presidentit Hashim Thaçi, Endriti. Endriti bashkë me ish-deputetin e PDK-së, Abelard Tahiri janë rrugës për në Hagë. Tahiri…
Lajme
Shumë qytetarë e familjarë të katërshes në Hagë janë nisur tashmë për të pritur nga afër vendimin final për Hashim Thaçin, Kadri Veselin, Rexhep Selimin e Jakup Krasniqin.
E rrugës për në Hagë është edhe djali i ish-presidentit Hashim Thaçi, Endriti.
Endriti bashkë me ish-deputetin e PDK-së, Abelard Tahiri janë rrugës për në Hagë.
Tahiri tha se nesër është ditë e shumëpritur për ish-presidentin Thaçi dhe shokët e tij, transmeton lajmi.net.
Postimi i plotë:
Me Endritin, drejt Hagës.
Nesër është një ditë e shumëpritur. Pas gjashtë vitesh pritjeje, shprese dhe besimi, presim vendimin lirues për Presidentin Hashim Thaçi dhe shokët e tij.
Liri për çlirimtarët./Lajmi.net/