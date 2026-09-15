Në Burojë të Skenderajt vendoset pankarta “Kosova po pret”, një ditë para vendimit për katërshen e UÇK-së
Një pankartë me mbishkrimin “Kosova po pret” është vendosur në fshatin Burojë të Skenderajt, vendlindjen e ish-presidentit të Kosovës, Hashim Thaçi. Pankarta, në të cilën shihen figura të ish-krerëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës dhe simboli i UÇK-së, është ngritur një ditë para datës 16 shtator, kur pritet të merret vendimi për katër ish-krerët e…
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Një pankartë me mbishkrimin “Kosova po pret” është vendosur në fshatin Burojë të Skenderajt, vendlindjen e ish-presidentit të Kosovës, Hashim Thaçi.
Pankarta, në të cilën shihen figura të ish-krerëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës dhe simboli i UÇK-së, është ngritur një ditë para datës 16 shtator, kur pritet të merret vendimi për katër ish-krerët e UÇK-së që po gjykohen në Hagë.
Pranë saj janë vendosur flamuj të Kosovës dhe Shqipërisë. Vendimi i së mërkurës, 16 shtator, pritet me interes të madh në Kosovë, veçanërisht nga familjarët, mbështetësit dhe qytetarët që kanë ndjekur nga afër procesin gjyqësor në Hagë. /Lajmi.net/