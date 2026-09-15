Në Burojë të Skenderajt vendoset pankarta “Kosova po pret”, një ditë para vendimit për katërshen e UÇK-së

Një pankartë me mbishkrimin “Kosova po pret” është vendosur në fshatin Burojë të Skenderajt, vendlindjen e ish-presidentit të Kosovës, Hashim Thaçi. Pankarta, në të cilën shihen figura të ish-krerëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës dhe simboli i UÇK-së, është ngritur një ditë para datës 16 shtator, kur pritet të merret vendimi për katër ish-krerët e…

Lajme

15/09/2026 13:20

Një pankartë me mbishkrimin “Kosova po pret” është vendosur në fshatin Burojë të Skenderajt, vendlindjen e ish-presidentit të Kosovës, Hashim Thaçi.

Pankarta, në të cilën shihen figura të ish-krerëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës dhe simboli i UÇK-së, është ngritur një ditë para datës 16 shtator, kur pritet të merret vendimi për katër ish-krerët e UÇK-së që po gjykohen në Hagë.

Pranë saj janë vendosur flamuj të Kosovës dhe Shqipërisë. Vendimi i së mërkurës, 16 shtator, pritet me interes të madh në Kosovë, veçanërisht nga familjarët, mbështetësit dhe qytetarët që kanë ndjekur nga afër procesin gjyqësor në Hagë. /Lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

September 15, 2026

Hashim Thaçit i lexohet të parit verdikti i nesërm, përreth Gjykatës...

September 15, 2026

Gjendet pa shenja jete një person në Zajm të Klinës, ishte...

September 15, 2026

Behrami nga Haga: Nesër nuk do të ketë verdikt vetëm për...

September 15, 2026

Kurti s’deklarohet rreth tërheqjes së Bekim Sejdiut nga kandidatura për president...

September 15, 2026

Avionët e NATO-s rrëzojnë një dron që hyri në hapësirën ajrore...

September 14, 2026

SHBA heq kufizimet për emetimet nga termocentralet me qymyr dhe gaz

Lajme të fundit

Hashim Thaçit i lexohet të parit verdikti i...

Gjendet pa shenja jete një person në Zajm...

Behrami nga Haga: Nesër nuk do të ketë...

Kurti s’deklarohet rreth tërheqjes së Bekim Sejdiut nga...