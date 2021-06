Enca shfaqet në përqafim të një mashkulli misterioz

Në profilin e saj zyrtar në Instagram, ajo ka postuar imazhin në përqafim të një mashkulli, shkruan lajmi.net.

Enca Haxhiu, nuk ka zbuluar detaje për personin në fjalë se kush mund të jetë, vendosur se ka shkruar në përshkrimin e fotografisë dy emotikona.

Ajo shihet e veshur me një bluzë me ngjyrë të zezë po ashtu edhe personit të cilit i dhuron përqafimin ka veshjen me ngjyrë të njëjtë.

Tutje, ky kombinimin i dyshes mund të aludoj se bëhet fjalë për klip të ri, realizuar nga Enca, megjithatë presim dhe të shohim.

Ndryshe, “Nashta” është projekti i fundit muzikor i këngëtares./Lajmi.net/