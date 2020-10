Bukuroshja Enca Haxhia, është mjaft aktive në rrjetet sociale duke publikuar shpeshherë edhe imazhe provokuese, shkruan lajmi.net.

Ajo kësaj radhe ka treguar sesi zgjohet nga gjumi, pa grim, flokët e lëshuara në krahëror dhe pa bluzë, vetëm në reçipeta.

Kujtojmë, se Enca ka qenë mjaft aktive edhe me projekte muzikore këtë vit. Së fundmi solli një bashkëpunim me Don Xhonin, këngën e titulluar “Break down”, e cila u prit mirë nga publiku me mbi dhjetë milion shikime./Lajme.net/