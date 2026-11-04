Emrat/ Këta janë pesë të arrestuarit për trafikimin e 37 kilogramëve të lëndëve narkotike në Kosovë

Ministri i Punëve të Brendshme, Xhelal Sveçla, tha se se është goditur një tjetër grup kriminal ndërkombëtar. Sipas Sveçlës, grupi kishte përgatitur për treg 37 kilogramë heroinë, teksa aksioni për kapjen e tij u organizua nga policia, AKI-ja dhe prokuroria. Vlera e narkotikëve dyshohet të jetë mbi gjysmë milion euro. Ndërsa janë arrestuar pesë persona.…

Lajme

04/11/2026 10:26

Ministri i Punëve të Brendshme, Xhelal Sveçla, tha se se është goditur një tjetër grup kriminal ndërkombëtar.

Sipas Sveçlës, grupi kishte përgatitur për treg 37 kilogramë heroinë, teksa aksioni për kapjen e tij u organizua nga policia, AKI-ja dhe prokuroria.

Vlera e narkotikëve dyshohet të jetë mbi gjysmë milion euro.

Ndërsa janë arrestuar pesë persona.

Burimet e Sinjalit bëjnë me dije se të arrestuarit janë Iskender Sale 43 vjeçar, Faton Sopa 67 vjeçar , Ali Cesuruglou 50 vjeçar, Veton Sopa 36 vjeçar dhe Agron Elezi 55 vjeçar.

Aksioni është realizuar nga Sektori Qendror i Hetimeve i Drejtorisë për Hetimin e Trafikimit me Narkotikë, pas një hetimi të zhvilluar në bashkëpunim me Prokurorinë Speciale dhe Agjencinë e Kosovës për Inteligjencë (AKI).

Operacioni është shtrirë në rajonet e Ferizajt dhe Prishtinës, ku janë kontrolluar pesë lokacione të dyshuara.

Artikuj të ngjashëm

November 4, 2026

Tërnava takohet me ambasadorin britanik, diskutojnë për vrasjet e grave në...

November 4, 2026

Sulmoi seksualisht vajzën e tij 13 vjeçare, raportohet se Prokuroria në...

November 4, 2026

Nis seanca ndaj Ramadan Morinës i akuzuar për krime lufte, dëshmon...

November 4, 2026

Shpërthen një mjet piroteknik në një shkollë në Gjermani: Plagosen 10...

November 4, 2026

Irani pas humbjes së republikanëve në SHBA: Amerikanët i thanë “JO”...

November 4, 2026

Ngjarje shokuese në Turqi: 38 vjeçari ia humb dëgjimin një gruaje...

Lajme të fundit

Tërnava takohet me ambasadorin britanik, diskutojnë për vrasjet...

Sulmoi seksualisht vajzën e tij 13 vjeçare, raportohet...

Duel gjigantësh në Stamboll: Fenerbahçe përballet me Liverpoolin

Nis seanca ndaj Ramadan Morinës i akuzuar për...