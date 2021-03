Eminem publikon këngën e re pasi një fushatë e TikTok u përpoq ta ‘anulojë’ atë

Eminem ka publikuar një këngë të re në përgjigje të një fushate të TikTok që u përpoq ta “anulonte” atë, shkruan CNN, transmeton lajmi.net.

Kënga, “Tone Deaf”, ka edhe një video të animuar. Ajo është përfshirë në albumin e 2020-ës së Eminem, “Music to Be Murdered By – Side B” dhe është një përgjigje ndaj një fushate të TikTok që u përpoq të anulonte Eminem mbi vargjet e tij mbi një dekadë në një këngë me Rihannën.

Kënga e vitit 2010, “Love the Way You Lie”, bën dritë në dhunën në familje, thonë kritikët.

Për këngën e re, Eminem këndon vargjet: “Nuk mund të kuptoj një fjalë që thua (Jam Tone Deaf) / Mendoj se në këtë mënyrë preferoj të qëndroj (jam Tone Deaf) / nuk do të ndalem as kur flokët më bëhen gri (jam i shurdhër) / ‘Shkak ata nuk do të ndalen derisa të më anulojnë. ”

Fansat gjithashtu mbrojtën reperin në rrjete sociale kundër Generation Z, njerëz të lindur midis mesit të viteve 1990 deri në fillim të viteve 2010.

Një ndjekës në Twitter shkroi, “Jam teknikisht nga Gen Z por duke u përpjekur të anuloj Eminem është absurde në sytë e mi ky njeri ka muzikë të mahnitshme që më ka ndihmuar vërtet kur godas nivelet e ulëta mendore”.

Një tjetër tha, “Një nga videot më të mira të animuara që kam parë ndonjëherë. Punë e mahnitshme. Ju jeni një legjendë. Një nga më të mirat për ta bërë ndonjëherë dhe duke e bërë atë”. /Lajmi.net/