Elton John debuton flokët gështenjë të lyer në një jaht me burrin David Furnish në Jug të Francës

Sir Elton John shijoi një udhëtim me varkë përgjatë Mesdheut me burrin e tij David Furnish gjatë pushimeve të tyre në Jug të Francës të Mërkurën.

Këngëtari, 74 vjeç, dhe burri i tij, 58 vjeç, mbërritën në port me shoqëruesit e tyre para se të hipnin në jahtin, me emrin Hercules II, shkruan Daily Mail.

Elton debutoi në flokët e tij me ngjyrë gështenjë të sapo lyer dhe me kokë në këmbë në Gucci për ditën e tij të jashtme, ndërsa veshi një këmishë ngjyrë blu dhe portokalli me një palë pantallona të shkurtra, transmeton lajmi.net.



Ikona muzikore gjithashtu kishte trajnerë të bardhë ndërsa ai vuri sigurinë në radhë të parë me një maskë të bardhë fytyre ndërsa hipi në jaht.

Davidi zgjodhi një pamje të qetë për udhëtimin, duke veshur një këmishë të gjelbër të errët me mëngë të shkurtra me një shtypje të modelit blu dhe pantallonat që përputheshin.

Eltoni u ndihmua në anije nga anëtarët e shoqërimit të tij të cilët u bashkuan me çiftin për udhëtimin.

Këngëtari shpesh i kalon muajt e verës në shtëpinë e tij në Castel Mont-Alban me pamje nga Nice në Rivierën Franceze me David dhe dy djemtë e tyre.



Sir Elton ka pritur më parë si David dhe Victoria Beckham, aktorin e humorit David Walliams dhe çiftin aktor Neil Patrick Harris dhe David Burtka në pronën e cila dikur u quajt ‘Vila e Tij Pink’.

Ai bleu vilën Belle Epoque të rrethuar nga hapësirat e gjelbërta të Mont Boron në vitet 1990 dhe vendasit e kanë përshkruar atë si ‘Bel Air of Nice’ falë përqendrimit të pallateve shumë milionëshe në zonë.

Shtëpia e Sir Elton është vetëm 20 milje larg nga Kanë, ku mbahet festivali vjetor i filmit, dhe thuhet se ai kënaqet duke u kujdesur për bimët e tij në kopshtin e pronës, sipas Hollywood Reporter./Lajmi.net/