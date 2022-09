​Elizabeth II “do të varroset me vetëm dy bizhuteri sentimentale” Mbretëresha Elizabeth II do të varroset duke veshur vetëm dy bizhuteri sentimentale, pohon një ekspert mbretëror. Lisa Levinson, drejtuese e komunikimit në Këshillin e Diamanteve Natyrore, deklaroi sot për mediumin britanik Metro, se “nuk ka gjasa” që mbretëresha e ndjerë britanike të zbukurohet me bizhuteri të rënda dhe luksoze në arkivolin e saj. Ajo tha…