Elita Rudi përshkruan gjendjen e saj emocionale pas tragjedisë në Himarë

Dje një rast tragjik ndodhi në plazhin Potam të Himarës ku një 7-vjeçare humbi jetën pasi u godit me skaf nga një punonjës policie.

Kjo ngjarje nxiti reagime të shumta të fytyrave publike, ku në mesin e tyre edhe të moderatores Elita Rudi, shkruan lajmi.net.

Ajo me anë të disa InstaStory foli edhe për gjendjen e saj emocionale pasi pa këtë lajm.

“Zemra mu bë copë, dhe mbrëmë nuk arrija ta gjeja qetësinë për të fjetur në gjumë nga gjendja emocionale që më shkaktoi kjo tragjedi”, shkroi ajo.

Po ashtu, Elita fajin për këtë ua la shtetit që sipas saj nuk nuk përkushtohet ndaj punë për të cilën kanë përgjegjësi.

“Unë marr pjesë thellë në hidhërimin tënd si një nënë. Me dashuri dhe trishtim ne gjithmonë fajësojmë veten edhe nëse fëmija ynë pëson një rrëzim të lehtë. E qortojmë veten nga brenda, pse nuk vrapova më shpejt? Pse nuk qëndrova afër saj? Por nuk faj ti moj nënë, ka faj shteti ku jetojmë, preferojmë të pimë kafe gjithë ditën e jo t’i përkushtohen punës ku kanë zënë ulëset në zyrat e tyre. Kanë faj njerëzit që sot janë të pashpirt, nuk kanë ndjenja më për asgjë. Kemi edhe ne frikë që fëmijët tanë t’i lejojmë më as në lagje të luajnë sepse vozitin si të çmendur me makina me shpejtësi të tmerrshme, sepse duan ta përmbushin veten me adrenalinë”, shkroi tutje Elita.

“Si pasoj e kësaj fëmijët sot rrinë të izoluar gjithë ditën, nuk janë të sigurt as në shkollë, as në lagje, as në plazh, as në park e askund. Më vjen për të vjellë. Ne po shijojmë por fëmijët tanë nuk po e shijojnë jetën. Pusho e qetë dritë e bardhë, nuk ke faj ti”, përfundoi postimin ajo. /Lajmi.net/