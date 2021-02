Elita Rudi emocionoi ndjekësit me dedikimin për ditëlindjen e Zërit

Zëri Gjikolli, fëmija i Gjikos dhe Elitës, sot feston 2 vite jetë, shkruan lajmi.net.

Elita sot ka ndarë në rrjete sociale një video tejet të bukur dhe aq emocionuese me rastin e ditëlindjes së Zërit.

Ajo ka përmbledhur 2 vite jetë të Zërit duke nisur nga lindja e tij e deri në ditët e sotme që është bërë një fëmijë shumë i ëmbël.

“Urime ditlindjen Zëri i nanes♥️ Kurr nuk do ta harroj momentin kur te morra ne krahet e mi. Ti me mesove dashurine pa kushte, dashurine e paster, dashurine e pashterrshme.

Ti me dhe epitetin nene o gzimi im i pare! Per mu ti je arritja me e madhe e jetes, sakrifikova gjithcka nga karriera ime qe te kujdesesha ne menyren me te mire per ty, e ti sot po feston 2 vjetorin e lindjes! Nuk uroj me asgje per jeten, uroj vetem shendetin tend!

Te do nani dhe babi!”, shkroi ajo.

View this post on Instagram A post shared by Elita Rudi Gjikolli (@elita.rudi)

Ndërsa pak orë më vonë edhe Gjiko i uroi djalit të tij ditëlindjen me një postim në Instagram.

“Urime ditelindjen Zëri jone edhe 100 tjera me plot shendet e lumtuni te don babi e mami shume”, shkroi reperi./Lajmi.net/