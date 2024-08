Ekzekutohen sot pagat në sektorin publik, Murati: Secili do të përfitojë 6.8 euro më shumë Ministri i Financave, Hekuran Murati ka thënë se sot do të ekzekutohen pagat në sektorin publik, për herë të parë me ndryshimet në shkallët tatimore. Kësisoj, Murati tha se të ardhurat deri në 250 euro janë të liruara nga tatimi. “Pagat në sektorin publik sot ekzekutohen duke aplikuar shkallët e reja të tatimit në të…