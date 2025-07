Ekzekutohen pagat me rritje prej 55 eurove për shërbyesit publikë Sot janë ekzekutuar pagat me rritje prej 55 eurove për shërbyesit publikë. Për këtë ka njoftuar Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve të cilët kanë thënë se kjo është faza e dytë e rritjes vjetore prej 110 eurove e ndarë në dy pjesë. Faza e parë e rritjes me 55 euro ka qenë në muajin…