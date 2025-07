Ekitike niset drejt Liverpoolit Hugo Ekitike do të jetë përforcimi i radhës i Liverpoolit. Ai do të jetë blerja e 5-të e “reds”-it, pas atyre të Mamardashvili, Frimpong, Wirtz dhe Kerkez. Francezi, tashmë ka marrë rrugën drejt Anglisë ku do të përfundojë fillimisht vizitat mjekësore dhe më pas do të nënshkruajë kontratën e tij. Liverpooli i pagoi rreth 95…