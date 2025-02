Egli zgjidh litarin dhe çon gjithë grupin në dënim: Vij nga një Prime i rënduar, Rizarta: Nuk është e drejtë kjo Një moment dramatik ka ndodhur mbrëmë në shtëpinë e Big Brother VIP Albania, kur banorëve iu dha një sfidë e re. Ata u ndanë në grupe dhe u lidhën me litar me njëri-tjetrin, duke krijuar një provë që kërkonte durim dhe bashkëpunim. Egli, e cila ishte pjesë e një grupi së bashku me Tirin, Gertën,…