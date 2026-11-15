Edward Joseph: Tallja e Vuçiq më inspiroi që ta nominojë formalisht Listën studentore për Çmimin Nobel
Edward P. Joseph ka bërë të ditur se ka nominuar formalisht Lëvizjen Studentore në Serbi për Çmimin Nobel për Paqe. Joseph ka thënë se vendimin për nominim e mori pas një deklarate ironizuese të ish-presidentit serb, Aleksandar Vuçiq, për “fituesit e Çmimit Nobel”, duke iu referuar një artikulli të tij të publikuar në Foreign Policy.…
Lajme
Edward P. Joseph ka bërë të ditur se ka nominuar formalisht Lëvizjen Studentore në Serbi për Çmimin Nobel për Paqe.
Joseph ka thënë se vendimin për nominim e mori pas një deklarate ironizuese të ish-presidentit serb, Aleksandar Vuçiq, për “fituesit e Çmimit Nobel”, duke iu referuar një artikulli të tij të publikuar në Foreign Policy.
Ai u ka bërë thirrje edhe të tjerëve që të ndjekin të njëjtin veprim dhe ta nominojnë këtë lëvizje.
Here in Belgrade, former Serbian President Aleksandar Vučić’s mocking remark about “Nobel Prize winners” (referencing my FP article) inspired me to formally nominate the Student List movement for the Nobel Peace Prize. I encourage others to follow suit:
https://t.co/Y26ojDpfYR
— Edward P. Joseph (@edwardpjoseph) November 15, 2026