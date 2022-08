Edhe sot mot me shi në Kosovë, këto janë temperaturat Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës ka njoftuar për motin që pritet të mbajë sot në vend. IHMK bën të ditur se do të mbajë mot i ndryshueshëm, me vranësira dhe reshje shiu. Temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 10-15 gradë Celsius, ndërsa maksimalet e ditës parashihen të lëvizin ndërmjet 16-22 gradë Celsius. Do të fryjë erë…