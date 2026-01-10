Edhe nesër reshje bore, më pas acar

Ditën e diel reshjet e borës vazhdojnë lokalisht kohëpaskohe, e më vonë pjesëve perëndimore të vendit vranësirat shpërndahen. Temperaturat mbesin në vlera negative ndërmjet -5C e -2C. Të hënën acar, me minimale që zbresin deri në -11C, ndërsa maksimalet arrijnë vetëm në -4C e -2C. Pjesëve perëndimore do të ketë më shpesh intervale me diell,…

Lajme

10/01/2026 22:15

Ditën e diel reshjet e borës vazhdojnë lokalisht kohëpaskohe, e më vonë pjesëve perëndimore të vendit vranësirat shpërndahen. Temperaturat mbesin në vlera negative ndërmjet -5C e -2C.

Të hënën acar, me minimale që zbresin deri në -11C, ndërsa maksimalet arrijnë vetëm në -4C e -2C.

Pjesëve perëndimore do të ketë më shpesh intervale me diell, derisa pjesëve lindore vranësira e mundësi për reshje të dobëta bore kohëpaskohe. Të martën dominojnë vransirat, ndërkohë që maksimalet shënojnë një rritje të lehtë në 0C e 2C.

Të hënën frynë erë e lehtë dhe mesatare veriperëndimore 3-8m/s, ndërsa nga dita e martë ndryshojnë drejtimin në krahun jugor, e frynë të lehta 1-4m/s, njofton Mendimi për Motin.

Artikuj të ngjashëm

January 10, 2026

Kërkohet burgim i përjetshëm për të dënuarin për krime lufte, të...

January 10, 2026

Mehmetaj i ashpër me Abdixhikun: Nuk më ke pranuar si panelist...

Lajme të fundit

Kërkohet burgim i përjetshëm për të dënuarin për...

Mehmetaj i ashpër me Abdixhikun: Nuk më ke...

Këshilli i Sigurimit i OKB-së mbledhje urgjente të hënën për Ukrainën

SHBA nis sulmet ajrore kundër ISIS në Siri