Edhe nesër reshje bore, më pas acar
Ditën e diel reshjet e borës vazhdojnë lokalisht kohëpaskohe, e më vonë pjesëve perëndimore të vendit vranësirat shpërndahen. Temperaturat mbesin në vlera negative ndërmjet -5C e -2C. Të hënën acar, me minimale që zbresin deri në -11C, ndërsa maksimalet arrijnë vetëm në -4C e -2C. Pjesëve perëndimore do të ketë më shpesh intervale me diell,…
Ditën e diel reshjet e borës vazhdojnë lokalisht kohëpaskohe, e më vonë pjesëve perëndimore të vendit vranësirat shpërndahen. Temperaturat mbesin në vlera negative ndërmjet -5C e -2C.
Të hënën acar, me minimale që zbresin deri në -11C, ndërsa maksimalet arrijnë vetëm në -4C e -2C.
Pjesëve perëndimore do të ketë më shpesh intervale me diell, derisa pjesëve lindore vranësira e mundësi për reshje të dobëta bore kohëpaskohe. Të martën dominojnë vransirat, ndërkohë që maksimalet shënojnë një rritje të lehtë në 0C e 2C.
Të hënën frynë erë e lehtë dhe mesatare veriperëndimore 3-8m/s, ndërsa nga dita e martë ndryshojnë drejtimin në krahun jugor, e frynë të lehta 1-4m/s, njofton Mendimi për Motin.