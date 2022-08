Edhe 4 mijë e 847 raste aktive me COVID-19 në Kosovë Aktualisht në Kosovë numri i rasteve aktive me COVID është 4 mijë e 847. Komuna e Prishtinës ka numrin më të madh me 852 raste aktive, e pasuar nga Prizreni me 359 raste. Në Pejë janë 347 raste aktive, në Gjilan 305, Gjakovë 293, në Lipjan 250, në Mitrovicë dhe në Fushë Kosovë janë nga…