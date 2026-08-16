“Edhe 30 ditë deri te verdikti”, Lushtaku: Ditë të mira po i vijnë Kosovës
Deputeti i PDK-së, Mërgim Lushtaku, ka reaguar një muaj para datës 16 shtator, kur pritet të merret vendimi në rastin ndaj ish-krerëve të UÇK-së në Hagë “Sot një muaj merret vendimi historik për çlirimtarët tanë, për shtetin tonë. Ditë të mira po i vijnë Kosovës”, ka shkruar Lushtaku.
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Deputeti i PDK-së, Mërgim Lushtaku, ka reaguar një muaj para datës 16 shtator, kur pritet të merret vendimi në rastin ndaj ish-krerëve të UÇK-së në Hagë
“Sot një muaj merret vendimi historik për çlirimtarët tanë, për shtetin tonë. Ditë të mira po i vijnë Kosovës”, ka shkruar Lushtaku.